المؤشر نيكي يتجه لمكاسب أسبوعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:56 صباحاً - منذ 18 دقيقة

رجل يركب دراجة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 18 سبتمبر 2025. رويترز

يتجه المؤشر نيكي الياباني صوب مكاسب أسبوعية الجمعة مع تحول اهتمام المستثمرين نحو قرارات بنوك مركزية كبرى الشهر المقبل.

وانخفض نيكي 0.2 بالمئة إلى 50084.8 نقطة في طريقه صوب مكاسب أسبوعية تصل إلى 3.2 بالمئة، لكن تراجعه 4.2 بالمئة على أساس شهري سيكون أسوأ أداء له يسجله في نوفمبر تشرين الثاني منذ عام 2011. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

وكانت إشارات التداول المحفزة محدودة مع إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.

وعزز تسارع التضخم الأساسي في طوكيو احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، في حين أن صعود أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الآونة الأخيرة كان مدفوعا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر\كانون الأول.

وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية “مع محدودية المحفزات، فإن نشاط الشراء القوي محدود”.

وأضافت “مع اقتراب شهر ديسمبر، ينصب تركيز السوق حاليا على تطورات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة.”

وأردفت قائلة إن تأجيل خفض سعر الفائدة الأمريكية “قد يؤدي إلى انخفاض في أسهم التكنولوجيا الرئيسية”.

وصعد 118 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 106 أسهم. وكان أكبر الرابحين سهم أوكوما الذي قفز 5.1 بالمئة يليه سهم اليابان ستيل ووركس الذي تقدم 3.3 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم سكرين هولدنجز بانخفاض 1.9 بالمئة وسهم إن.إي.سي الذي تراجع 1.8 بالمئة.