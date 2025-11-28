ترامب: سنبدأ قريباً جداً التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين براً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:56 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 7:27 صباحًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس 27\11\2025 إن الولايات المتحدة ستبدأ “قريبا جدا” في اتخاذ إجراءات للتصدي لمن يشتبه في أنهم مهربو مخدرات فنزويليون على البر.

وأضاف ترامب متحدثا عبر دائرة الفيديو مع أفراد من الجيش الأمريكي “سنبدأ في إيقافهم على البر أيضا. البر أسهل، لكن هذا سيبدأ قريبا جدا”.

وتابع قائلا “حذرناهم من إرسال السموم إلى بلادنا”.

ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

وتدرس إدارة ترامب خيارات متعلقة بفنزويلا للتصدي لما تصفه بدور الرئيس نيكولاس مادورو في تهريب المخدرات غير المشروعة التي أودت بحياة أمريكيين. ونفى مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات غير القانونية.

وتركز جهود القوات الأمريكية في المنطقة حتى الآن على عمليات مكافحة المخدرات، رغم أن القوة العسكرية المخصصة لذلك تفوق بكثير ما هو مطلوب لهذه العمليات.

ونفذت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 ضربة استهدفت قوارب قالت إنها تهرب المخدرات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادي منذ سبتمبر\أيلول مما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

وترددت تقارير عن عمل وشيك في الأسابيع الماضية مع نشر الجيش الأمريكي لقوات في منطقة الكاريبي وسط تدهور العلاقات مع فنزويلا.

وذكرت رويترز نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين يوم السبت الماضي أن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا.