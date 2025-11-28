ارتفاع حصيلة حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 94 قتيلاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:56 صباحاً - قالت سلطات الإطفاء في هونغ كونغ إنها تتوقع الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ اليوم الجمعة بعد أسوأ حريق تشهده المدينة منذ ما يقرب من 80 عاما والذي اجتاح أبراجا سكنية شاهقة مما أودى بحياة 94 شخصا على الأقل إلى جانب فقد عشرات آخرين.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة 28\11\2025، احتوى رجال الإطفاء معظم الحريق الذي دمر مجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو الشمالية. والمجمع مكون من ثمانية أبراج يسكنها أكثر من 4600 شخص وكان يخضع لأعمال ترميم استخدمت خلالها سقالات من الخيزران وشبكات خضراء لتغطية المباني.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة من مسؤولي شركة البناء للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد بسبب استخدام مواد غير آمنة، بما في ذلك ألواح من مواد رغوية قابلة للاشتعال لسد النوافذ.

وقال رجال الإطفاء إنهم يتوقعون الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ في المجمع، الذي لا يزال مشتعلا، بحلول الساعة التاسعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

وتم إدراج ما يصل إلى 279 شخصا في عداد المفقودين صباح أمس الخميس 27\11\2025، لكن لم يتم تحديث هذا الرقم لأكثر من 24 ساعة.

ويواجه رجال الإنقاذ الحرارة الشديدة والدخان الكثيف والسقالات المنهارة والحطام للوصول إلى السكان الذين يُخشى أن يكونوا محاصرين في الطوابق العليا من المجمع.

وأخذت امرأة أصابتها الصدمة تبحث عن ابنتها حاملة صورة تخرجها أمام أحد الملاجئ، وهو واحد من ثمانية قالت السلطات إنها تؤوي 900 شخص.

وقال نائب مدير خدمات الإطفاء ديريك تشان إن معظم الضحايا عثر عليهم في برجين بالمجمع في حين عثر رجال الإطفاء على ناجين في عدة مبان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

* أسوأ حريق منذ 1948

قالت هيئة المستشفيات إن الوفيات المؤكدة ارتفعت إلى 94 شخصا في وقت مبكر من اليوم الجمعة. وهذا أعلى عدد وفيات جراء حريق في هونغ كونغ منذ عام 1948 عندما لقي 176 شخصا حتفهم في حريق مستودع.

وقبضت الشرطة على اثنين من المديرين ومستشار هندسي بشركة بريستيج للإنشاءات التي تتولى أعمال صيانة المباني منذ أكثر من عام.

وقالت مشرفة الشرطة إيلين تشونج أمس الخميس: “لدينا سبب للاعتقاد بأن الأطراف المسؤولة في الشركة كانت مهملة بشكل جسيم، مما أدى إلى وقوع هذا الحادث وانتشار الحريق بشكل لا يمكن السيطرة عليه لتقع خسائر كبيرة في الأرواح”.

ولم ترد شركة برستيج على مكالمات متكررة طلبا للتعليق.

وذكرت الحكومة أن الشرطة صادرت وثائق العطاءات وقائمة بالموظفين و14 جهاز كمبيوتر وثلاثة هواتف محمولة في مداهمة لمكتب الشركة.

ويناقش مكتب التنمية في المدينة التخلص التدريجي من السقالات المصنوعة من الخيزران لتحل محلها السقالات المعدنية ضمن إجراءات السلامة.

وقال جون لي رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج إن الحكومة ستنشئ صندوقا بقيمة 300 مليون دولار هونج كونج (39 مليون دولار) لمساعدة السكان، فيما أعلنت بعض أكبر الشركات الصينية المدرجة في البورصة تقديم تبرعات.

وفي الليلة الثانية بعد الحريق، افترش العشرات الأرض في مركز تجاري قريب بينما وزع متطوعون الوجبات الخفيفة وأدوات النظافة.

وهونج كونج واحدة من أكثر مدن العالم اكتظاظا بالسكان، وتنتشر فيها مجمعات سكنية شاهقة الارتفاع، وأسعار العقارات هناك مرتفعة للغاية مما يثير سخط السكان.