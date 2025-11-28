الإخبارية السورية: قتلى وجرحى في قصف للطيران الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق

افادت قناة الإخبارية السورية عن "سقوط قتلى وجرحى في قصف للطيران الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق"، مشيرة الى ان "القصف جاء عقب محاصرة دورية إسرائيلية أثناء توغلها في البلدة واندلاع اشتباك مع الأهالي".

كما لفتت الى "استمرار تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في أجواء بلدة بيت جن بريف دمشق".