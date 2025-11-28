دونالد ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ قريبا جدا استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين في عمليات "برية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" استهداف "مهربي المخدرات الفنزويليين" في عمليات برية، بعدما كانت جهودها تتركز حتى الآن في البحر، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكراكاس توترا متزايدا.
وخلال محادثة تلفزيونية مع أفراد القوات المسلحة لمناسبة عيد الشكر، أوضح ترامب أن "الناس لم يعودوا يريدون نقل المخدرات عبر البحر على الأرجح، وسنبدأ منعهم من القيام بذلك برا أيضا". وأضاف أن "الطريق البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريبا جدا".
ومنذ أيلول الماضي، استهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 قاربا يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا.
كما نشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" مع أسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، رسميا للمشاركة في عمليات مكافحة المخدرات.
من جانبه، ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذا الانتشار معتبرا أنه يشكل تهديدا يهدف إلى الإطاحة به والسيطرة على احتياطات بلاده النفطية.
