دونالد ترامب: سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أنه "يعتزم وقف ​الهجرة​ من دول العالم الثالث"، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وقال "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".

وهدد أيضا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".