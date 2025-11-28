ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:56 صباحاً - منذ 6 دقائق

أخبر الرئيس دونالد ترامب أفرادا بالجيش الأمريكي أمس الخميس 27\11\2025 أن إدارته طلبت “المزيد” من قاذفات الشبح بي-2 سبيريت التي تصنعها شركة نورثروب جرومان، بعد استخدام هذا النوع من الطائرات في الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترامب “تلك القاذفات الجميلة من طرازبي-2 قضت تماما على الإمدادات النووية المحتملة لإيران”.

وأضاف “طلبنا للتو المزيد منها والسبب في ذلك هو أنها مذهلة للغاية”.