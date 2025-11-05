شكرا لقرائتكم خبر مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي 2025 تتجاوز حاجز الـ5 ملايين ريال في الليلة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت البداية مع شاهين فرخ طرح (دوقة) جنوب الليث، للطاروحين عبدالمحسن وبدر الشهابي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (202) ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح (الحماد) في طريف، للطاروحين خالد نواف الحازمي وسالم عبدالرحمن الحازمي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (150) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (301) ألف ريال.
ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.
ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.
