وزير النقل والبنية التحتية يقف على حجم الدمار بكباري ولاية الخرطوم

قال وزير النقل والتنمية العمرانيه سيف النصر التجاني ان الفترة القادمة سيتم رفع الانقاض وطرح عطاءات صيانة الطرق والكبارى التي تضررت من الحرب والتخريب الممنهج من المليشا المتمردة ،وذلك تمهيدا لعودة الحكومة لممارسة نشاطها من داخل العاصمة .
جاء ذلك بعد تفقده الثلاثاء لكبري شمبات والحلفايا وجسر المك نمر حيث وقف على حجم الدمار بكباري ولاية الخرطوم ضمن جولته التي بداها، كما وقف سيادته على حجم الدمار في وزارة النقل والبنية التحتية.
وقال الوزير في تصريح ل(سونا) اننا زرنا اليوم برفقة المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور ومدير الطرق بولاية الخرطوم وعدد من المسؤلين الكباري بولاية الخرطوم التي تأثرت بالحرب حيث شملت الزياره كبري شمبات والحلفايا وجسر المك نمر ووقفنا على حجم الضرر بمباني وزراة النقل، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيتم رفع الانقاض وطرح عطاءات الصيانة تمهيدا لعودة الحكومة لممارسة نشاطها من داخل العاصمة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
