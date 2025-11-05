وزير النقل والبنية التحتية يقف على حجم الدمار بكباري ولاية الخرطوم

قال وزير النقل والتنمية العمرانيه سيف النصر التجاني ان الفترة القادمة سيتم رفع الانقاض وطرح عطاءات صيانة الطرق والكبارى التي تضررت من الحرب والتخريب الممنهج من المليشا المتمردة ،وذلك تمهيدا لعودة الحكومة لممارسة نشاطها من داخل العاصمة .

جاء ذلك بعد تفقده الثلاثاء لكبري شمبات والحلفايا وجسر المك نمر حيث وقف على حجم الدمار بكباري ولاية الخرطوم ضمن جولته التي بداها، كما وقف سيادته على حجم الدمار في وزارة النقل والبنية التحتية.