تكنولوجيا: تفكيك هاتف RedMagic 11 Pro يكشف نظام التبريد السائل من الداخل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة RedMagic هاتفها RedMagic 11 Pro رسميًا في الصين في أكتوبر الماضي تحت اسم RedMagic 11 Pro+، ثم طرحته عالميًا بالأمس.

في الوقت نفسه، قد يثير اهتمامك اختبار المتانة الشهير الذي أجراه Zack من قناة JerryRigEverything على يوتيوب. لحسن الحظ، كان الهاتف متاحًا لديه للاختبار، ويبدو أنه أُعجب بتقنية التبريد السائل الثورية التي تُعد الأولى من نوعها في العالم. ولمن يرغب في معرفة كيفية عملها، يعرض الفيديو أيضًا عملية تفكيك كاملة للهاتف.

يُظهر الفيديو أن أنبوب التبريد المائي يمكن رؤيته بوضوح من الجهة الخلفية للجهاز. وعند تعريض الشاشة للّهب المباشر لمدة 20 ثانية تقريبًا، يظهر أثر أبيض، لكنه يختفي لاحقًا لتتعافى الشاشة بالكامل.

أما في اختبار الخدش، فتبدأ العلامات بالظهور عند المستوى السادس على مقياس موس للصلابة، مع أخاديد أعمق عند المستوى السابع، وهو ما يُعد متوقعًا. الجوانب مصنوعة من الألمنيوم، ما يمنح الهاتف إحساسًا قويًا ومتينًا.

اجتاز RedMagic 11 Pro اختبار الانحناء بنجاح تام، إذ لم يتعرض لأي التواء أو تصدّع من أي جهة. والمثير للاهتمام أن ملصقًا خاصًا يغطي جزءًا كبيرًا من نظام التبريد السائل، بينما تتولى مضخة كهرضغطية صغيرة تحريك السائل داخل الدائرة المغلقة. وتُضاف إلى ذلك حلقات مطاطية حمراء حول جميع المنافذ، ما يعزز مقاومة الماء بمعيار IPX8.

المصدر