غوتيريش: أي قوة في غزة يجب أن تحصل على تفويض من الأمم المتحدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن أي قوة يتم نشرها في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي واضح، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تشارك بنشاط لضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع.

وأضاف غوتيريش أن المنظمة الدولية تدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار والربط بين غزة والضفة الغربية، مشيدا بدور دولة قطر في الوساطة وصناعة السلام في الشرق الأوسط والعالم.

وأشار إلى أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة.

المصدر : عرب 48