مؤتمر “مناقشة برنامج التدريب التعاوني” لتقنية بنات الأحساء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نظم مكتب التدريب التعاوني بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء ملتقى مع قسم تقنية المعلومات بالتجمع الصحي بالأحساء، وذلك بهدف تعزيز الشراكات المجتمعية ورفع كفاءة المتدربات.

شهد الملتقى مناقشة نتائج برنامج التدريب التعاوني وتبادل الخبرات بين الطلاب والمشرفين. وقد أكدت إدارة الكلية على أهمية هذه الفعاليات في تأهيل الطالبات لسوق العمل وتعزيز قدراتهن الفنية والعملية.

وفي سياق متصل، شاركت الطالبات في جلسات عمل وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير مهاراتهن العملية وتعزيز قدراتهن البحثية والتحليلية.

واستعرض المشاركون خلال الملتقى أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تقنية المعلومات، وكيفية تطبيقها في الحياة العملية.

وختم الملتقى بتوزيع الشهادات على الطالبات المتميزات في برنامج التدريب التعاوني، معربين عن فخرهم بما قدمنه من جهود وتفانٍ في التدريب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سعي الكلية لتعزيز دورها في تأهيل الكوادر البشرية الواعدة وتحفيزها على تطوير مهاراتها الفنية والمهنية.