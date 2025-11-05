تكنولوجيا: تسريب تصميم Honor 500 يكشف ملامح الهاتف القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة Honor 500 وHonor 500 Pro في الصين قبل نهاية هذا العام، وفقًا للتسريبات الأخيرة. وقبل الموعد المرتقب، كشف أحد المسرّبين عن رسم تخطيطي لتصميم النسخة الأساسية من Honor 500.

بحسب المسرب المعروف Digital Chat Station، ستأتي سلسلة Honor 500 بتصميم جديد كليًا يشمل وحدة كاميرات خلفية أفقية، بالإضافة إلى شاشة مسطحة بحواف دائرية ناعمة.

ويُظهر الرسم المسرب وحدة الكاميرات الخلفية بتصميم يشبه شريط الكاميرا الموجود في هواتف Pixel، ما يشير إلى توجه تصميمي مختلف عن الأجيال السابقة. ومن المتوقع أن تقدم الهواتف الجديدة تحسينات واضحة في الكاميرات والأداء وعمر البطارية، إلى جانب زيادة طفيفة في الأسعار.

وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن هاتفي Honor 500 وHonor 500 Pro سيأتيان بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. كما يُتوقع أن يعمل الإصدار Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، بينما ستعتمد النسخة الأساسية على معالج Snapdragon 7 Gen 4.

المصدر