تكنولوجيا: أوبو تعد بدعم شخصي حصري لمشتري Find X9 وFind X9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أوبو هاتفي Find X9 وFind X9 Pro في الصين منتصف أكتوبر، ثم توسعت بالإطلاق العالمي في نهاية الشهر نفسه.

واليوم، أعلنت الشركة عن خطوة جديدة تهدف لتعزيز تجربة المستخدم، إذ سيحصل كل من يشتري أي جهاز من سلسلة Find X9 على دعم شخصي مباشر واحد لواحد، إضافة إلى خدمة أولوية حصرية في مراكز خدمة أوبو حول العالم.

يتوفر الهاتفان في عدد من الأسواق المختارة، من بينها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام والمكسيك.

وسيتم تقديم الدعم الفردي من خلال منصات التواصل مثل WhatsApp وLine وZalo، حيث يمكن للمستخدمين التواصل مباشرة مع ممثلي الخدمة للحصول على استشارات فورية تتعلق بالمنتج أو بالدعم الفني.

تقول أوبو إن هؤلاء الممثلين، الذين يُطلق عليهم “الخدم الشخصيون”، تلقّوا تدريبًا متخصصًا ليكونوا خبراء في التعامل مع مختلف أنواع الاستفسارات، إذ يمتلك كل منهم خبرة تتجاوز خمس سنوات في خدمة مستخدمي الهواتف الفئة العليا. وتشمل خبراتهم مجالات الجودة، والشكاوى، والدعم التقني.

يتمتع الخدم الشخصيون بقدرة على التواصل مباشرة مع مهندسي أوبو لتقديم الملاحظات والحلول بسرعة، مع ضمان الرد خلال 12 ساعة كحد أقصى.

كما يمكنهم المساعدة في حجز المواعيد بمراكز الخدمة أو ترتيب خدمات الإصلاح والاستلام والتسليم. وإلى جانب ذلك، يقدمون دعمًا يوميًا للمستخدمين من خلال مشاركة معلومات مفيدة بشكل استباقي، مثل جداول تحديثات النظام، والإشعارات حول الميزات الجديدة، والنصائح العملية، بالإضافة إلى العروض الخاصة.

