كندا تتعهد بتنظيم العملات المستقرة في موازنة 2025 اقتداءً بالولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:35 صباحاً - تستعد كندا لإدخال تشريعات لتنظيم العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية ضمن موازنتها الفيدرالية لعام 2025، لتسير على خطى الولايات المتحدة التي أقرت قوانين تاريخية لتنظيم هذا القطاع في يوليو الماضي.

ووفقًا لما ورد في موازنة الحكومة الكندية لعام 2025، الصادرة يوم الثلاثاء، سيتعين على مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات كافية، ووضع سياسات واضحة للاسترداد، وتنفيذ أطر إدارة مخاطر شاملة، بما في ذلك تدابير لحماية البيانات الشخصية والمالية.

كما سيخصص بنك كندا مبلغ 10 ملايين دولار كندي على مدى عامين، بدءًا من السنة المالية 2026-2027، لضمان سير النظام بسلاسة، على أن تتحمل شركات العملات المستقرة المنظمة بموجب قانون أنشطة الدفع بالتجزئة (Retail Payment Activities Act) التكاليف السنوية المقدرة بنحو 5 ملايين دولار كندي بعد ذلك.

يأتي ذلك بعد ما يقرب من أربعة أشهر على إقرار الولايات المتحدة قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة، ما زاد الضغط على كندا لتبني إطار تنظيمي مشابه.

ورغم أن الوثيقة لم تحدد موعد طرح التشريع رسميًا، إلا أنها جزء من خطة أوسع تهدف إلى تحديث أنظمة الدفع وجعل المعاملات الرقمية أسرع وأرخص وأكثر أمانًا لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 41.7 مليون نسمة.

المصدر: Stand With Crypto Canada

قال لوكاس ماثيسون، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase كندا، في مقابلة مع CBC يوم الاثنين، إن المقترح الجديد “سيُحدث تغييرًا جذريًا في الطريقة التي يتعامل بها الكنديون مع المال والإنترنت إلى الأبد.”

تزايد تبني العملات المستقرة من المؤسسات

تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة نحو 309.1 مليار دولار، وتتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028.

وتتسارع وتيرة تبني المؤسسات المالية لهذه التقنية، إذ بدأت شركات مثل ويسترن يونيون (Western Union) وسويفت (SWIFT) وموني غرام (MoneyGram) وزيل (Zelle) بدمج حلول العملات المستقرة أو أعلنت نيتها القيام بذلك خلال الأشهر الأخيرة.

تُعد منصة Tetra Digital من أبرز اللاعبين في سوق العملات المستقرة الكندي، بعد أن جمعت 10 ملايين دولار لتطوير نسخة رقمية من الدولار الكندي بدعم من Shopify وWealthsimple والبنك الوطني الكندي.

ويأتي هذا التطور بعد أن تخلت كندا عن خططها لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي في سبتمبر 2024، إذ صرح تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، آنذاك بأنه “لا توجد مبررات كافية للمضي قدمًا في المشروع في الوقت الحالي.”