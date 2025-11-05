مبتكر ZKsync يقترح إعادة تصميم توكن الحوكمة لتعزيز “المنفعة الاقتصادية”

تام شمس - الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:35 صباحاً - اقترح أليكس غلوتشوسكي، المشارك في تأسيس حل توسيع نطاق الإيثيريوم ZKsync، إعادة هيكلة شاملة لتوكن الحوكمة الخاص بالمشروع، مشيرًا إلى ضرورة أن يركز على “المنفعة الاقتصادية” بدلًا من مجرد الحوكمة الرمزية.

في منشور على منتدى ZKsync يوم الثلاثاء، أوضح غلوتشوسكي أن توكن ZK أدى وظيفته في المراحل الأولى من المشروع عندما كانت “الهيكلية ومسار التبني لا يزالان قيد التشكّل”، لكنه أضاف أن الشبكة “تطورت بسرعة” وأصبحت الآن تستضيف نظامًا بيئيًا من سلاسل المعرفة الصفرية المترابطة.

قال غلوتشوسكي: “الهدف هو مواءمة الاستخدام مع القيمة، وجعل اللامركزية مستدامة اقتصاديًا، وضمان أن تلتقط الشبكة حصة ذات معنى من المنافع الاقتصادية التي تخلقها.”

بصفته الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Matter Labs المطوّرة لـZKsync، شدد على أهمية أن تعود الأموال المتولدة إلى اقتصاد الشبكة، ما يسمح بتحسين مستمر للبنية التحتية، وتعزيز الأمان، وتمويل السلع العامة، وتحقيق “الاستقلال الطويل الأمد.”

وأضاف: “الغاية التصميمية هي إنشاء حلقة اقتصادية ذاتية التعزيز، حيث يؤدي التبني المتزايد إلى زيادة موارد الشبكة، وهذه الموارد بدورها تعزز الشبكة لجميع المشاركين.”

نموذج رمزي جديد مرتبط بالإيرادات

أوضح غلوتشوسكي أن التوكن الجديد سيستمد قيمته من مصادر متعددة، منها الرسوم الأصلية للبروتوكول الناتجة عن وظائف التسوية والرسائل بين السلاسل، إضافة إلى اتفاقيات ترخيص لمكونات برمجية مؤسسية تُستخدم خارج السلسلة.

وأشار إلى أن حزمة ZKsync مفتوحة المصدر ومجانية الاستخدام، لكن عندما تعتمد شركات كبرى على هذه البنية المجتمعية لأغراض معقدة مثل دمج الخزائن المؤسسية، “يجب أن تكون هناك آليات تعيد جزءًا من القيمة إلى النظام البيئي.”

وقال: “عندما يتم تمويل مثل هذه القدرات من قبل النظام البيئي، فمن المنطقي أن تعود الاستفادة المؤسسية منها بقيمة إلى ذلك النظام.”

المصدر: Alex Gluchowski

من المقرر أن تُوجَّه القيمة المستخرجة إلى نظام خاضع لحوكمة المجتمع يوزعها على عمليات إعادة شراء السوق، ومكافآت التحصيص، وحرق التوكنات، وتمويل مشاريع النظام البيئي.

وأضاف غلوتشوسكي: “لكي تستمر اللامركزية، يجب أن تكون مستدامة اقتصاديًا. تحتاج الشبكة إلى نموذج اقتصادي متين يدعم التطوير والأمن والتشغيل المستمر من قبل عدد من المشاركين المستقلين، لا من جهة راعية مركزية.”

وكانت ZKsync قد بدأت منذ يونيو بمناقشة تغيير في نموذج الحوكمة والتوكنوميكس، عندما نشر عمر أزهر، رئيس تطوير الأعمال في Matter Labs، وثيقة بعنوان “رؤية خريطة طريق ZKnomics” على منتدى المشروع.

وكتب أزهر: “يهدف نظام ZKnomics إلى مواءمة ZK مع الصحة والاستدامة الطويلة الأمد للبروتوكول، مقترحًا نظامًا يجعل من استخدام الشبكة مصدرًا للإيرادات التي تُوجّه برمجيًا إلى وظيفتين أساسيتين: تحفيز المشاركين في البروتوكول وإدارة عرض التوكنات.”

ولم يُحدد غلوتشوسكي جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ هذا التحول، لكنه دعا مجتمع ZKsync عبر منصة X لتقديم الملاحظات والمراجعات، مؤكدًا أن التفاصيل الكاملة ستُنشر “عند وجود دعم واسع لهذا التوجه.”