منصة Gemini لتداول العملات المشفرة تسعى لدمج أسواق التنبؤ

تام شمس - الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:35 صباحاً - تستعد شركة Gemini Space Station Inc.، منصة تداول العملات المشفرة، لدخول مجال أسواق التنبؤ، على خطى شركات مثل Coinbase وMetaMask التي خطت خطوات مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، تسعى Gemini لدخول هذا المجال “في أقرب وقت ممكن”، وقد قدمت بالفعل طلبًا إلى هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للحصول على ترخيص لتشغيل بورصة مشتقات.

وأفاد التقرير أن مسؤولي الشركة ناقشوا استخدام الترخيص للسماح بتداول عقود الأحداث، وهي أدوات مالية تتيح للمستثمرين المراهنة على نتائج أحداث واقعية مثل الانتخابات أو قرارات الفائدة أو نتائج المباريات الرياضية.

يأتي ذلك في أعقاب إدراج الشركة في البورصة في سبتمبر، بعد أن جمع الشقيقان تايلر وكاميرون وينكلفوس مؤسسا Gemini نحو 433 مليون دولار في طرح عام أولي موسّع، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 4.4 مليارات دولار.

المصدر: Cointelegraph

ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول على المنصات المنافسة

شهدت منصة التنبؤات Kalshi ارتفاعًا مستمرًا في أحجام التداول منذ منتصف أكتوبر، حيث بلغت تعاملاتها بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر حوالي 1.2 مليار دولار، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 1.01 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

أحجام التداول الأسبوعية على منصة Kalshi منذ يوليو 2021. المصدر: DeFiLlama



وتجاوزت منصة Polymarket المنافسة الرئيسية لـKalshi حاجز المليار دولار في حجم التداول الأسبوعي في وقت سابق.

شركات كبرى تنضم إلى موجة أسواق التنبؤ

تنضم Gemini بذلك إلى موجة متزايدة من المؤسسات التقنية والمالية التي تخطط أو بدأت بدمج أسواق التنبؤ في خدماتها، من بينها MetaMask وCoinbase وDraftKings ومشروع الهوية الرقمية World الذي أطلقه سام ألتمان.

في الوقت نفسه، استثمرت شركة Intercontinental Exchange، المالكة لبورصة نيويورك (NYSE)، 2 مليار دولار في Polymarket لتصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار، فيما حصلت Kalshi أيضًا على تقييم بمليارات الدولارات.