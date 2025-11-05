سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يواصل نزيف الخسائر – توقعات اليوم – 05-11-2025

استقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى مستوى الدعم المهم 3,950$، وهو المستوى الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، يأتي ذلك وسط استمرار الضغط السلبي على السعر بفعل تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الهابط المهيمن على الحركة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

كما نشير إلى توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعكس ضعف الزخم الإيجابي ويؤكد هيمنة القوى البيعية على تحركات السعر الحالية.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل