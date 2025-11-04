انت الان تتابع خبر المفوضية: 304 مراقب دولي و1500 صحفي سيشاركون في الانتخابات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال المستشار القانونيُّ للمفوضية حسن سلمان للصحيفة الرسمية، إن "(304) شخصيّاتٍ دوليَّة تم اعتمادهم كمراقبين حتى الآن، موزّعين بين سبع سفاراتٍ وثلاث منظماتٍ ومعاهد دوليَّة"، مرجِّحاً مشاركة الجامعة العربيَّة والأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات".



من جانبه، أوضح عضو الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة حسن هادي زاير أنَّ "عدد الصحفيين المحليين المسجّلين بلغ (1350)، بينما بلغ عدد الصحفيين الدوليين (200) من مختلف الوكالات والفضائيات"، مبيِّناً أنَّ المفوضيَّة باشرتْ توزيع البطاقات الخاصَّة بالاعتماد في مراكز الاقتراع ببغداد والمحافظات.

