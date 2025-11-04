انت الان تتابع خبر السوداني يصل سامراء ويطلق الأعمال التنفيذية لـ3 مشاريع كبرى للبنى التحتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المشاريع توزعت على مشروع البنى التحتية والتطويرية المتكاملة لمدينة سامراء بكلفة (1.096) تريليون دينار".وأضاف المكتب أن "المشروع الآخر، هو مشروع ماء بيجي - الصينية، بمحافظة صلاح الدين، بسعة 5 آلاف م مكعب/ ساعة، بكلفة (214) مليار دينار".

وتابع المكتب، أن "السوداني اطلق مشروع شبكات ومحطات مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار، لمنطقة الديوم/ مركز قضاء تكريت، بكلفة (93.5) مليار دينار".