ضبط مواطنين ارتكبا مخالفة الصيد في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.. والكشف عن المضبوطات التي كانت بحوزتهما

موقع الخليج 365: تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ووجد بحوزتهما بندقيتا شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(90) ذخيرة متنوعة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

عقوبة الصيد

وشددت القوات على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة تبلغ (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص (10,000) ريال، فيما تصل عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص إلى (100,000) ريال.