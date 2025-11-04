دوري أبطال أوروبا: أرسنال يخسر يوكيريس وأرتيتا متخوف من حجم الإصابة

الرياص - اسماء السيد - براغ : خسر أرسنال الإنكليزي جهود مهاجمه الجديد السويدي فيكتور يوكيريس لمباراته الثلاثاء ضد سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق ما أفاد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الذي أبدى تخوفه من حجم الإصابة.

غاب المهاجم السويدي عن تمارين الإثنين بعدما استُبدِل خلال فوز متصدر الدوري الممتاز على بيرنلي 2 0 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم.

وينتظر أرتيتا الآن معرفة حجم إصابة يوكيريس، قائلا في مؤتمره الصحافي عشية لقاء سلافيا براغ "أنا قلق لأنه لم يُعانِ من مشاكل عضلية كثيرة، واضطر لمغادرة الملعب وكان يشعر بشيء ما".

وتابع "من الواضح أن هذه ليست علامة جيدة أبدا، لاسيما للاعب يلعب باندفاع بدني كبير. بالتالي، نحن ندرس الأمور بمزيد من التفصيل لفهم وضعنا في ما يتعلق بالإصابة، وسنعلن (عن أي جديد) فور صدور النتائج".

وأكمل المدرب الإسباني "بالتأكيد لن يكون متاحا (لمباراة سلافيا براغ). لم يتدرب اليوم (الإثنين). نحتاج إلى إجراء المزيد من الفحوص في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة حجم الإصابة".

حقق أرسنال بداية ممتازة للموسم الحالي، إذ يتقدم في الدوري الممتاز، الساعي إلى أحراز لقبه لأول مرة منذ 2004، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي الثاني وسبع عن ليفربول حامل اللقب.