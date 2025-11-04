سعر الذهب يترنح تحت الضغط - توقعات اليوم – 04-11-2025

تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما أعاد الضغوط السلبية للسيطرة على حركة الزوج من جديد، ويأتي ذلك نتيجة استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تمنع أي محاولة واضحة للتعافي حالياً.

كما يعكس الأداء الفني سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحرك الزوج بمحاذاة خط ميل يعكس قوة هذا المسار السلبي، وبناءً على ذلك تبقى النظرة السلبية قائمة ما لم نشهد اختراقات مؤثرة لمستويات المقاومة الديناميكية أو تحسن واضح في زخم الشراء خلال تحركاته القادمة.

