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سيدات الأهلي يواجهن الأنابيب الكيني بنصف النهائي بطولة إفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق الأنابيب الكيني، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي.

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‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى المباراة النهائية.
‏‎ وتحدث إبراهيم فخر الدين، المدير الفني مع اللاعبات صباح اليوم حول أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.
‏‎ وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على فريق الكحول الإثيوبي في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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