شطرنج إنبي يشارك فى تصفيات منطقة القاهرة ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك نادي إنبي للمرة الأولي بتاريخه في تصفيات منطقة القاهرة لبطولة الجمهورية شركات ، وذلك في البطولة التي أقيمت بنادي إيسترن كومبانى يوم 27 أبريل الماضي .
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ومثل نادي إنبي خلال التصفيات الفريق العمومى تحت 45 سنة :-
- م/ محمد سيد حشيش.
- م/ محمد سراج.
- ا/ عبد الله ابراهيم.
- ا/ محمد علاء.
- ا/ عبد الرحمن وليد رضا.
- م/ احمد خلاف.
- ا/ محمد جمال السيد.
- م/ محمد جمال عبد اللطيف.
- ا/ عمر حسن يوسف.
- ا/ محمد سيد راوى.
فيما مثل نادي إنبي خلال التصفيات فريق الرواد فوق ٤٥ سنة :-
- م/ محمد عبد الفتاح
- م/ هشام محسب
- م/ احمد ناجى
- م/ احمد فاروق
وحرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط الشطرنج بنادى انبى خلال الفترة الماضية ، علي دعم الفرق قبل وأثناء فاعليات التصفيات وكذلك المتابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة باللاعبين قبل إنطلاق المنافسات .
وأفاد المهندس/ محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي لعبة الشطرنج بأن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي ، يسعي خلال الفترة المقبلة نحو دعم الفرق بإدارة فنية على اعلى مستوى وذلك لتطوير أداء اللاعبين ورفع مستوياتهم للمنافسات ، موضحاً بأن المجلس يسعى دائما لإقامة كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة لجميع الأعضاء بمختلف ميولهم .