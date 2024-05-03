بكلمات مؤثرة.. رويس يعلق على رحيله عن دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عدم تجديد عقد الجناح الألماني ماركو رويس الذي ينتهي في نهاية الموسم، وجاء ذلك القرار بالاتفاق بين الطرفين.

وقال رويس للموقع الرسمي للنادي: "أنا ممتن للغاية وفخور بهذه الفترة الخاصة التي قضيتها في نادي بوروسيا دورتموند، لقد أمضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي واستمتعت بكل يوم، على الرغم من وجود لحظات صعبة بالطبع أيضًا".

وأضاف: "أعلم بالفعل الآن أنني سأجد صعوبة في توديع الفريق في نهاية الموسم، ومع ذلك فأنا سعيد بوجود وضوح الآن وأنه يمكننا التركيز بشكل كامل على المباريات النهائية المهمة للغاية التي لا يزال يتعين علينا لعبها".

وأختتم: "لدينا هدف كبير نصب أعيننا ونريد جميعا تحقيقه معا للقيام بذلك، سنحتاج إلى كل واحد من مشجعينا الرائعين، الذين أود أن أعرب لهم عن خالص شكري على دعمهم الذي لا يصدق على مر السنين".

وشارك ماركو رويس في فريق شباب دورتموند من عام 1995 حتى 2005، وعاد إلى بوروسيا قادما من مونشنجلادباخ في صيف 2012.

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