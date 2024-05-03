طبيب الزمالك يوضح آخر تطورات إصابة صبحى

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحسن حالة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض في الفترة الحالية.

ويخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وشهد مران اليوم خوض الحارس لبعض التدريبات التأهيلية، بجانب المشاركة في جزء خفيف من مران حراس المرمى.

وأكد الدكتور محمد أسامة على تحسن حالة محمد صبحي، وأنه أصبح قريباً من إنهاء البرنامج التأهيلي ليكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية من الناحية الطبية.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد جلسة مع محمد صبحي على هامش المران من أجل الاطمئنان على حالته.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.