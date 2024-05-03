مران صباحى غدا للزمالك قبل السفر إلى الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء سموحه

الجمعة 03/مايو/2024 - 08:20 م 5/3/2024 8:20:27 PM

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الحادية عشر صباح غداً السبت على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عقب المران عن القائمة التي ستسافر إلى برج العرب للانتظام في معسكر مغلق قبل مواجهة سموحة بـ24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.