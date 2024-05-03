تطورات إصابة ثنائي الزمالك قبل مباراة سموحة في الدوري

كشف نادي الزمالك عن تطورات إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة سموحة في مسابقة دوري نايل المصري.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره سموحة مساء بعد غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا لموقع الزمالك الرسمي، أن محمد أشرف “روقا” لاعب وسط الفريق خاض تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الجمعة.

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ويخضع “روقا” لبرنامج تأهيلي خاص بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، حيث أدى التدريبات التأهيلية بجانب الركض حول الملعب بشكل منفرد.

وأشار موقع الأبيض إلى أن نجم الوسط يؤدي المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل تحسن حالته من الناحية الطبية.

وفي السياق ذاته فأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، تحسن حالة محمد صبحي حارس المرمى.

ويخضع حارس الأبيض لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وأكد طبيب الزمالك، أن صبحي بات قريبًا من إنهاء البرنامج التأهيلي ليكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية من الناحية الطبية، حيث خاض بعض التدريبات التأهيلية، بجانب المشاركة في جزء خفيف من مران حراس المرمى.