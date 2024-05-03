المصري تحت 19 عامًا يفوز على جراس رانرز النيجيري ببطولة Spocs U19 Scouting Cup

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 19 عامًا على نظيره جراس رانرز النيجيري بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة بملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة في أولى مباريات الفريق ببطولة Spocs U19 Scouting Cup وذلك بحضور الأستاذ أحمد عصام شعبان والأستاذ محمد موسى عضوا مجلس إدارة النادي المصري.

قدم فريق المصري بقيادة مديره الفني الكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين عرضا طيبا على مدار شوطي المباراة رغم ارتفاع مستوى الفريق النيجيري وظهر لاعبو المصري بمستوى فني وبدني رائع استحقوا معه إشادة الجميع.

سجل هدف المباراة الوحيد النيجيري ليستويل أمانكونا من ضربة حرة مباشرة أسكنها الشباك ببراعة في الدقيقة الرابعة والعشرين من الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف نظيف.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهب لحراسة المرمى، أشرف غزالة ، عبد الوهاب نادر ، عمر فاروق ، عيسى علي ماهر لخط الظهر ، ليستويل أمانكونا، معاذ صلاح الدين، محمد أيمن ، السعيد العشري لخط الوسط ، صالح فريد ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك في الشوط الثاني محمود أشرف ، السعيد محمد، محمود سيد ، أحمد رامي ، عمر عرفة.

يتكون الجهاز الفني من الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للفريق، الكابتن محمد المنصوري المدير الإداري للقطاع، ك. أحمد نبيه ، ك. وائل الجبالي مدربين ، ك. أحمد صلاح ، ك. طارق مبروك مساعدين ، ك. طارق الشناوي مدرب حراس ، ك. يحيى زكريا للعلاج الطبيعي ،ك. علي الشحات اداري الفريق، ك. أحمد العجوز مسئول مهمات، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. محمد الجندي، ك. حسن عبد السلام جهاز اعلامي.