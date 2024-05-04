دورة مدريد: روبليف الى النهائي الخامس في الماسترز

الرياص - اسماء السيد - مدريد: تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف ثامناً عالمياً، الى النهائي الخامس له في دورات ماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بفوزه الجمعة على الأميركي تايلور فريتز 6 4 و6 3 في نصف النهائي دورة مدريد.

وفي ثامن مواجهة له مع فريتز، احتاج روبيلف الى ساعة و12 دقيقة كي يحقق فوز الثالث على الأميركي المصنف 13 عالمياً بعدما كسر إرساله ثلاث مرات، حارماً إياه من تكرار إنجاز عام 2022 حين بلغ النهائي للمرة الأولى في دورات الماسترز وتوج باللقب في إنديان ويلز على حساب الإسباني رافايل نادال.

واستحق الروسي البالغ 26 عاماً التواجد في النهائي الأول في مدريد والخامس في دورات الماسترز التي أحرز فيها لقباً واحداً العام الماضي في مونتي كارلو، إذ وصل الى نصف النهائي بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس بطل العامين الماضيين بالفوز عليه 6 4 و3 6 و2 6.

ولم تكن البداية مثالية لروبليف الذي وصل الى مدريد على خلفية أربع هزائم متتالية، إذ خسر إرساله في الشوط الأول لكنه رد سريعاً في الثاني ثم كسر إرسال منافسه في الشوط العاشر، ما خوله حسم المجموعة 6 4 في 39 دقيقة، قبل أن يواصل أفضليته في الثانية حيث حقق الأفضلية في الشوط السادس الذي حسمه على إرسال منافسه ليتقدم 4 2 في طريقه لإنهائها 6 3 في 33 دقيقة.