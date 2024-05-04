مدرب سيدات سلة الأهلي: كأس مصر هديتنا إلى الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - عبر طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج ‏في ختام منافسات البطولة.‏

وأوضح أن المباراة جاءت صعبة في ظل الغيابات المؤثرة التي عانى منها الفريق، وأن اللاعبات قدمن مردودًا مميزًا للغاية، ونجحن ‏في القتال حتى آخر ثانية من الوقت الأصلي، وصولًا إلى الوقت الإضافي وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وأشار خيري إلى أن اللقب هدية لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ومنحته دوافع كبيرة للفوز والتواجد على منصة التتويج ‏بالبطولة.‏

ووجه المدير الفني الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير كافة ما يلزم للفريق خلال الموسم ‏الجاري، لافتا إلى أن اللقب يمنح دافعًا كبيرًا للفوز ببطولة دوري السوبر للمحترفات في الفترة القادمة.‏