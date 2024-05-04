ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وسقوط الاتحاد

يستعرض “كورة 365” جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد سقوط الاتحاد أمام أبها، وفوز الهلال على نظيره التعاون في الجولة 30.

وأقيمت اليوم الجمعة عدة مباريات في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، بين فرق الهلال ضد التعاون، والاتحاد أمام أبها، والاتفاق ضد الفيحاء.

وفاز فريق الهلال على نظيره التعاون بثلاثة أهداف نظيفة، فيما سقط اتحاد جدة أمام أبها بثلاثية مقابل هدف، وفاز فريق الفيحاء على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري السعودي

واصل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، فيما يفصله 4 نقاط فقط على التتويج رسمياً باللقب.

ويحتل فريق النصر وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 71 نقطة فيما يتواجد فريق اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

1- الهلال 83 نقطة.

2- النصر 71.

3- الأهلي 55.

4- التعاون 51.

5- الاتحاد 50.

6- الاتفاق 41.

7-الفتح 40.

8- ضمك 38.

9- الشباب 38.

10- الفيحاء 38.

11- الخليج 35.

12- الوحدة 32.

13- الرائد 31.

14- الرياض 28.

15- الأخدود 27.

16- أبها 28.

17- الطائي 26.

18- الحزم 19.