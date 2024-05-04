لقجع يتحدث عن علاقته برئيس الاهلي وترشحه للكاف واتهامه بشأن اختيار الحكام

تحدث فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن علاقته برئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، وترشحه لرئاسة كاف ضد هاني أبوريدة.

وأوضح لقجع في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت وإذاعة أون تايم سبورت أف أم مع الإعلامي محمد الليثي، أنه تربطه علاقة قوية بـ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مشيرًا إلى أنه دعم الأحمر في نسخة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب.

وأشار إلى أنه رشح محمود الخطيب لرئاسة جمعية الأندية الإفريقية، وذلك لشعبيته القوية في القارة.

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وأكد أنه لن يحدث أن يترشح ضد هاني أبوريدة في أي منصب مهما كان فهو أخ بالنسبة له وتربطه علاقة قوية به، موضحًا أن الحضور العربي في كاف كبير جدًا ومؤثر، وما يدعمه أيضًا تواجده في مصر.

وذكر أن علاقته بكرة القدم حب وشغف، وأنه لعب دورًا كبير في النهوض بالكرة المغربية، وأنه سيكمل في هذا المسار، أما الترشح لرئاسة الكاف، أمر وارد في المستقبل ولكن لا يمكن الحديث عنه حاليًا.

وشدد على أنه لا يتدخل مطلقًا في تعيينات الحكام لمباريات الأندية المغربية على مستوى بطولات الأندية أو المنتخب المغربي عبر البطولات القارية عبر نفوذه في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابع: “إذا لدي نفوذ في الكاف وتعيين الحكام، لكان النادي الذي أنتمي له نهضة البركان، حصد كل البطولات الكبرى في القارة، كما أن المنتخب المغربي فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية”.

واستكمل: “الأندية المغربية والمنتخب تعرضوا للظلم التحكيمي في العديد من المباريات”.