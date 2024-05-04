تصرف مفاجئ من جالاردو بعد خسارة الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي

قام مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بتصرف مفاجئ بعد الخسارة أمام أبها، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر فريق الاتحاد أمام نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

ورفض مارسيلو جالاردو، التواجد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد أمام أبها، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وكان الاتحاد قد خسر أيضًا أمام الهلال في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدفين مقابل هدف، الأسبوع الماضي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة.

ويستعد العميد لمواجهة نظيره الاتفاق، في الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري.