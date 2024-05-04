اتلتيكو مدريد يتفوق على ريال مدريد في صراع ضم المدافع الشاب

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي اتلتيكو مدريد اقترب من ضم مدافع فريق الكوكورن الأسباني كريستيان ميخائليف متفوقا على منافسه ريال مدريد الذي يسعى هو الاخر لضم الاعب الأسباني- البلغاري .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان ريال مدريد الذي يرغب في تدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم المقبل بلاعبين شباب خاصة في ظل ارتفاع مستوى اعمار لاعبي قلب الدفاع في النادي الملكي حيث تزيد اغمار ثلاثة من أربعة لاعبين في مركزي قلب الدفاع عن ٣٠ عاما وهو ما جعل كارلو انشيلوتي يرغب في ضم لاعبين شباب في قلب الدفاع.

وأضافت صحيفة الموندو ان كريستيان ميخائليف برز كأحد افضل لاعبين في مركز قلب الدفاع مع ناديه الكوكورن مشيرة إلى ان نادي ريال مدريد يرغب في ضم الاعب إلى فريق الشباب بالنادي ليكتسب الكثير من التكوير الذي يحتاج له الاعب الذي يبلغ من العمر ١٧ عاما و طوله ١٩٥ سم .

التطورات التي شهدتها صفية انتقال كريستيان ميخائليف حسب الموندو ديبورتيفو هي دخول اتلتيكو مدريد كمنافس في الصفقة وإجراء اتصالات سريعة ومباشرة مع النادي ومع الاعب وهو ما جعل اتلتيكو مدريد الأقرب لضم ميخائليف الذي يعد احد اهم النجوم الواعدة في الكرة الاسبانية .

يذكر ان كريستيان ميخائليف موجود ايضا على رادار عدة اندية أخرى مثل اليوفنتوس الايطالي وايفرتون الأنجليزي وليل الفرنسي .