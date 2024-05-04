بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على قادش في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا على قادش في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على نظيره قادش، ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

سجل المغربى إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 51، ثم أضاف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثانى في الدقيقة 68، قبل أن يختتم خوسيلو ثلاثية النادي الملكي فى الدقيقة الأخيرة.

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وبهذا الفوز يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفًا برصيد 73 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

في الدفاع: فران جارسيا – ناتشو – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال

خط الوسط: داني سيبايوس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

الهجوم: أردا جولر – إبراهيم دياز – خوسيلو