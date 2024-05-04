حمد إبراهيم يتحدث عن فوز الإسماعيلي على فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن انتصار الفريق على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء :"نحمد الله عز وجل على الانتصار فقد كنا بحاجة للثلاث نقاط بعد الأداء الجيد المقدم خلال المباريات الماضية".

وواصل :"كنا نخشى من تعرض اللاعبين للإجهاد نظرا لضيق الوقت بين المباريات إلا أن التوفيق كان حليفنا اليوم بفضل الله عز وجل".

واستطرد :"الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد لتحقيق الطموحات التي نسعى لها ولإسعاد الجماهير".

واختتم :"أغلقنا مباراة اليوم وسنبدأ من الغد التركيز على المباراة المقبلة من أجل استكمال النتائج الإيجابية".