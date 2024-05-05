"بعد أهداف هالاند الـ4"... حكاية "الهاتريك" مع نجوم الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أحرز النرويجي إيرلينج هالاند اليوم 4 أهداف في مرمى وولفرهامبتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الأهداف في الدقائق، 12 (ضربة جزاء)، 35، الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع (ضربة جزاء)، 54 ، ليصل بذلك إلى الهاتريك السادس له منذ انضمامه إلى مان سيتي في الدوري الإنجليزي في 1 يوليو 2022.

أول هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث

سجل برايان دين أول هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي نفس الشهر، أغسطس 1992، أحرز إريك كانتونا، لاعب ليدز يونايتد أحرز أول ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكله الحديث.

وفي نوفمبر، أحرز لاعب نورويتش سيتي مارك روبينز الثلاثية الثانية، وبحلول نهاية موسم 1992-1993 كان هناك 14 ثلاثية بالدوري.

شهدت المواسم الثلاثين الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 361 ثلاثية، بمتوسط ​​حوالي 12 لكل موسم.

ومع ذلك، سجل 5 لاعبين خمسة أهداف في مباراة واحدة، لذا فمن المقبول أن يتصدر أحد هؤلاء اللاعبين الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأكثر تسجيلا للهاتريك على الإطلاق؛ وهو، "سينور هاتريك نفسه"، النجم سيرجيو أجويرو.

ونستعرض ترتيب أكثر اللاعبين إحراز للهاتريك في الدوري الإنجليزي:

سيرجيو أجويرو – 12

آلان شيرر – 11

روبي فاولر – 9

هاري كين – 8

مايكل أوين – 8

تييري هنري – 8

واين روني – 7

لويس سواريز – 6

إيرلينج هالاند – 6

أندرو كول – 5

روبن فان بيرسي – 5

رحيم سترلينج – 5

ديميتار برباتوف – 5

رود فان نيستلروي – 5

إيان رايت – 5

سيرجيو أجويرو (12 هاتريك)

أعلن سيرجيو أجويرو عن نفسه لكرة القدم الإنجليزية في أغسطس 2011، حيث شارك كبديل لمانشستر سيتي وسجل هدفين في مرمى سوانزي سيتي.

وقتها انتهت أي مخاوف من أنه سيواجه صعوبة في التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يستغرق الأمر سوى بضعة أسابيع ليسجل أول ثلاثية له في المسابقة، حيث سجل ثلاثة أهداف أمام ويجان أثليتيك في سبتمبر2011.

أحرز أجويرو أول ثلاثية له في الدوري الممتاز عام 2014.

عندما بلغ أجويرو، 29 عامًا في عام 2017، كان لديه 5 ثلاثيات، لكنه سجل بعد ذلك سبعة أهداف أخرى بعمر 29-31 عامًا، بما في ذلك هدفين في غضون أسبوع في فبراير 2019 ضد أرسنال وتشيلسي.

جاءت ثلاثية أجويرو الثانية عشرة، والتي منحته الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد أستون فيلا في يناير 2020، ليتفوق على تييري هنري كأعلى هداف غير إنجليزي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

آلان شيرر(11 هاتريك)

في غضون 476 يومًا بين 26 نوفمبر 1994 و16 مارس 1996، سجل شيرر 8 ثلاثيات، بما في ذلك 5 في موسم 1995-1996، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أن شيرر سجل أهدافًا لنيوكاسل أكثر من بلاكبيرن روفرز، إلا أن 9 من 11 ثلاثية له جاءت لصالح الثاني.

أحرز النجم الإنجليزي 5 أهداف ضد شيفيلد وينزداي في سبتمبر 1999.

سجل شيرر ثلاثة أهداف في أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى مع ساوثامبتون في عام 1988 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو رقم قياسي لم يحطم.

روبي فاولر ( 9 هاتريك)

سجل روبي فاولر هاتريك كلاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. اثنان لليفربول عندما كان مراهقًا، والثاني كان الأسرع في المسابقة لفترة طويلة، وخمسة قبل أن يبلغ 22 عامًا واثنان في نفس الموسم لفريقين مختلفين في غضون شهرين في 2001-2002.

كانت ثلاثية ليدز هي آخر ثلاثية سجلها فاولر، لكنه يظل اللاعب الوحيد الذي سجل أربعة أهداف بقدمه اليسرى في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد فعل ذلك مرتين، ضد بولتون في عام 1995 وميدلسبره في عام 1996.

هاري كين (8 هاتريك)

سجل هاري كين هدفين في عام 2015 عندما كان شابًا، ثم في عام 2017 سجل 6 هاتريك، بما في ذلك هدفين في أربعة أيام في مايو واثنتين في أربعة أيام في عيد الميلاد.

ولكن بعد تلك الثلاثية لتوتنهام ضد ساوثامبتون في البوكسينج داي 2017، لم يسجل قائد منتخب إنجلترا والفائز بالحذاء الذهبي لكأس العالم أي ثلاثية أخرى في الدوري المحلي. وفقا لموقع " theanalyst" الإنجليزي.

تييري هنري( 8 هاتريك)

تييري هنري هو الفائز الوحيد بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات.

جاء هدف هنري الأول ضد ليستر سيتي في عام 2000 عندما كان يبلغ 23 عامًا، لكن الجزء الأخير من مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الذي نجح فيه هنري في تسجيل الثلاثيات، وغالبًا ما سجلها في ثنائيات قبل أن يغادر إنجلترا إلى إسبانيا.

سجل هدفان في إبريل 2004 ضد ليفربول وليدز يونايتد حيث اقترب أرسنال من الانتهاء من موسمهم الذي انتهى دون هزيمة، واثنين آخرين في مارس/أبريل 2005 ثم الأخيرين في يناير/مايو 2006، وجاءت الثلاثية الأخيرة في المباراة النهائية على الإطلاق في هايبري، ضد ويجان أثليتيك.

مايكل أوين (8 هاتريك)

ثلاثة من ثلاثية أوين جاءت عندما كان عمره 18 عامًا، وأربعة من الخمس المتبقية قبل أن يبلغ 24 عامًا.

في الواقع، أربعة لاعبين فقط سجلوا ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كانوا يبلغون من العمر 18 عامًا. أوين لديه ثلاثة، وروبي فاولر لديه واحد، وسجل إيفان فيرجسون هدفًا في موسم 2023-24 ضد نيوكاسل، والرابع هو كريس بارت ويليامز مع شيفيلد وينزداي في عام 1993.

جاءت ثلاثية أوين الثامنة والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر 2005 لصالح نيوكاسل ضد وست هام. هذه الثلاثية جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من عيد ميلاده السادس والعشرين.

واين روني (7 هاتريك)

باعتباره واحدًا من ثلاثة لاعبين فقط - حتى الآن - سجلوا أكثر من 200 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن ظهور روني في هذه القائمة ليس مفاجئًا.

وكان أول هاتريك لروني مع مانشستر يونايتد ضد بولتون في عام 2006، والسابع مع إيفرتون ضد وست هام في عام 2017. هدف ثلاثيته الأخيرة جاء من نصف الملعب.

لويس سواريز ( 6 هاتريك)

ثلاثيات سواريز بالترتيب الزمني: نورويتش، نورويتش، ويجان، وست بروميتش، نورويتش، كارديف .1.8% من جميع الأهداف التي استقبلتها شباك نورويتش في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت لسواريز، ولم يلعب ضدهم سوى ست مباريات فقط.

عندما سجل الهدف الرابع من ثلاثياته ​​الست، في أكتوبر 2013، كان متوسط ​​ثلاثية كل 20.1 مباراة.