برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ نادي برشلونة منافسه ريال مدريد، عقب الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منة "إكس": "مبروك لريال مدريد الفوز بلقب الدوري".

وجاء هذا اللقب، بعد فوز الريال على قادش، وخسارة البارسا أمام جيرونا بنتيجة 4-2.

ووصل ريال مدريد للقب رقم 100 عبر تاريخه بجميع المسابقات، وأصبح أكثر من حقق الدوري في الدوريات الخمس الكبرى مع اليوفي برصيد 36 لقبا.

اقرأ أيضًا:

أول لاعب.. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

"فخر العرب الحقيقي".. كيف علقت الجماهير على صعود سام مرسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز