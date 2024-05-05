اخبار الرياضه

برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ نادي منافسه ، عقب الفوز بلقب للمرة 36 في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منة "إكس": "مبروك لريال مدريد الفوز بلقب الدوري".

وجاء هذا اللقب، بعد فوز الريال على قادش، وخسارة البارسا أمام جيرونا بنتيجة 4-2.

ووصل ريال مدريد للقب رقم 100 عبر تاريخه بجميع المسابقات، وأصبح أكثر من حقق الدوري في الدوريات الخمس الكبرى مع اليوفي برصيد 36 لقبا.

اقرأ أيضًا:

أول لاعب.. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في

"فخر العرب الحقيقي".. كيف علقت الجماهير على صعود سام مرسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا