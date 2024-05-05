برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
هنأ نادي برشلونة منافسه ريال مدريد، عقب الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه.
ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منة "إكس": "مبروك لريال مدريد الفوز بلقب الدوري".
وجاء هذا اللقب، بعد فوز الريال على قادش، وخسارة البارسا أمام جيرونا بنتيجة 4-2.
ووصل ريال مدريد للقب رقم 100 عبر تاريخه بجميع المسابقات، وأصبح أكثر من حقق الدوري في الدوريات الخمس الكبرى مع اليوفي برصيد 36 لقبا.
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