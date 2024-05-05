في مباراة مثيرة.. سيدات الزمالك يتوجن بدوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصدن سيدات نادي الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة، عقب الفوز على الأهلي 3-2.

وانتهى الشوط الأول بفوز الأهلي بنتيجة 29-27، ليتعادل الزمالك ويسيطر على الشوط الثاني 25-18، ويفوز المارد الأحمر بالشوط الثالث 25-13، ليعود الزمالك ويتعادل مرة أخرى 25-21، ويحصد الشوط الفاصل والمباراة 15-13.

وتأهل الزمالك لكأس العالم للأندية للكرة الطائرة، بعد حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب الفوز على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 3-1، بينما فاز الزمالك على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1.

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