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في مباراة مثيرة.. سيدات الزمالك يتوجن بدوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصدن سيدات نادي الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة، عقب الفوز على الأهلي 3-2.

وانتهى الشوط الأول بفوز الأهلي بنتيجة 29-27، ليتعادل الزمالك ويسيطر على الشوط الثاني 25-18، ويفوز المارد الأحمر بالشوط الثالث 25-13، ليعود الزمالك ويتعادل مرة أخرى 25-21، ويحصد الشوط الفاصل والمباراة 15-13.

وتأهل الزمالك لكأس العالم للأندية للكرة الطائرة، بعد حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب الفوز على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 3-1، بينما فاز الزمالك على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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