اختتام بطولة المملكة للمبارزة تحت 15 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات بطولة المملكة للمبارزة للرجال (الجولة الماسية) تحت 15 عاما للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسيبر والشيش)، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 142 مبارزا من 20 ناديا.

وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بو علي الفائزين في البطولة، حيث حقق نور المسكين (الهدى) ذهبية سلاح الأبيه، وحصل عبدالعزيز الفدا (النصر) على الفضية، وظفر سالم المهري (الباحة) بالبرونزية.

وفي منافسات سلاح السيبر نال محمد داوود (الهدى) الميدالية الذهبية، وحصل زميله علي العماني على الفضية، وحصد عبدالله العبيد (العدالة) على البرونزية.

فيما توج ياسين ضياء الحق (الأهلي) بذهبية سلاح الشيش، ونال محمد الحاجي (الخليج) الميدالية الفضية، في حين حقق راكان الغنام (النصر) البرونزية.

وشهدت البطولة تنافس مثير من قبل المشاركين إضافة إلى تفاعل من قبل الحضور.