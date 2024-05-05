إنزاجي يؤكد إنتقال مهدي طارمي لـ إنترميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنترميلان الإيطالي أنباء انضمام النجم الإيراني مهدي طارمي لصفوف النيراتزوري قادماً من بورتو البرتغالي.

وقال سيموني إنزاجي في تصريحات صحفية لشبكو “دازن”: “ نعم، لقد وقعنا مع مهدي طارمي في صفقة إنتقال حر قادماً من فريق بورتو لينضم الينا عقب نهاية الموسم الجاري ”.

وأضاف: “ مهدي طارمي لاعب مهم على المستوى الدولي، هو قادر على تسجيل الكثير من الأهداف ونحن سعداء للغاية بهذا التعاقد المهم ".

ويستعد مهدي طارمي لإجراء الفحوصات الطبية في إنترميلان قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ليصبح بذلك أول لاعب ايراني يلعب لصفوف الإنتر طوال تاريخه.

وقدم مهدي طارمي موسماً مميزاً مع بورتو حيث شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.