عرض قطري ينهي مسيرة علي معلول مع الاهلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت عن تلقي عن تلقي الدولي التونسي علي معلول عرضًا قطريًا للرحيل عن النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية: “علي معلول رفض توقيع العقود لحين حسم لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي”.

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وأضاف: “مسئولو الاهلي قدموا عرضًا مميزًا لتجديد عقد علي معلول مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة تقديرًا لمسيرته وتاريخه مع الفريق”.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث ستلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تُلعب مباراة الإياب في مصر.

وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الترجي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي بهدفين دون رد.