حقيقة عودة تريزيجيه لـ الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خريطة صفقات النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل استعداد المارد الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسع 2025.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاهلي بدأ يضع ملامح صفقات الموسم الجديد، حيث من المؤكد أن يتم ضم مدافع قوي، وهناك أسماء ارتبطت بالفريق الأحمر كمصطفى العش وإياد العسقلاني ومحمد إسماعيل وزين الدين بلعيد، ولكن في النهاية سيتم ضم لاعب واحد فقط”.

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وأضاف: “نبأ عودة تريزيجيه للاهلي في الميركاتو الصيفي القادم غير صحيح، واللاعب يريد استكمال مسيرته الاحترافية ومسئولو الأحمر يعلمون ذلك”.

واختتم: “لا توجد مفاوضات من الفريق الأحمر لضم محمد كوناتي لاعب أخمات جرزوني الروسيفي فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن تعاقد هذا اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري”.

وحقق النادي الاهلي الفوز على نظيره الجونة أمس بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.