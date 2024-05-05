قرار منتظر من اتحاد الكرة بشأن قضية الشحات والشيبي

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن قرار منتظر من لجنة الانضباط بشأن قضية حسين الشحات لاعب الاهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: “محمد الشيبي خضع للتحقيق في لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بخصوص شكواه لحسين الشحات، لاعب النادي الاهلي في القضاء المصري”.

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وأضاف: “اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وهناك قرار منتظر من الجبلاية سيحسم الجدل بشأن أحقية الشيبي في اللجوء للقضاء المصري ومن ثم أحقية الاهلي في اللجوء للفيفا”.

واختتم: “لجأنا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل تحصين هذا القرار المنتظر الذي سنتخذه في اتحاد الكرة خلال أيام في قضية الشحات والشيبي”.

وكان محمد الشيبي قد اتهم حسين الشحات بالاعتداء عليه جسديًا في إحدى مباريات الفريقين السابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان القضاء المصري قد حدد جلسة لحسين الشحات يوم 18 إبريل الماضي، إلا أن الشحات والشيبي لم يحضرا ليتم تحديد جلسة أخرى في مايو الجاري”.