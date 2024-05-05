رئيس نادي بيراميدز يحضر البرنامج الختامي للمدربين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، على حضور ختام البرنامج التعليمي للمدربين والذي نظمه نادي بيراميدز بالتعاون مع نادي بنفيكا البرتغالي في إطار اتفاقية التعاون والشراكة والتي تجمع بين الناديين في مختلف الجوانب.

وحضر رئيس بيراميدز اليوم الختامي للبرنامج التدريبي وألقى كلمة لجميع المدربين الدارسين، قبل أن يتولى مهمة توزيع شهادات المشاركة في الدورة على الدارسين، والتقط معهم الصور التذكارية.

يذكر أن البرنامج التدريبي الذي يقيمه نادي بيراميدز للمدربين بالتعاون مع نادي بنفيكا هو الأول، ويقدم شهادة معتمدة للمدربين، وشهدت إقبالا غير مسبوق من جانب المدربين للتسجيل والحضور.

وشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والبرتغالية والمدربين في الدورة التدريبية وإلقاء محاضرات نظرية وعملية للمدربين، والتركيز على التدريب في مراحل الشباب والناشئين لبناء شخصية اللاعب صغير السن وجعل مستقبل كرة القدم أفضل.