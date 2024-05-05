حمدي فتحي يعلن مصيره مع الوكرة بعد التتويج بكأس قطر

أعلن حمدي فتحي، نجم نادي الوكرة القطري الحالي والاهلي السابق، مصيره خلال الفترة المقبلة بعد التتويج بلقب كأس قطر.

وكان حمدي فتحي قد نجح في حصد أول ألقابه مع الوكرة القطري، أمس السبت، حيث توج بلقب كأس قطر على حساب الريان.

وأكد حمدي فتحي في تصريحات له بعد تتويج الوكرة بلقب كأس قطر، أنه سعيد بحصد البطولة، وأنه مستمر مع الفريق حتى الموسم القادم، ولا يفكر في الرحيل حاليًا.

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وأشار إلى أنه يهدف إلى مساعدة الوكرة من أجل حصد مزيد من الألقاب والوصول بالفريق إلى مكانته الطبيعية من جديد.

وذكر أن الوكرة يمكنه تحقيق لقب الدوري القطري يومًا ما، موضحًا أن فريقه سار بشكل جيد ومميز في الموسم المنقضي، إلا أن الحظ كان له كلمة أخرى، ووقف ضدهم في بعض الأحيان.

جدير بالذكر أن حمدي فتحي كان قد انتقل إلى صفوف الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الاهلي.