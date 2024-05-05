قائدة الزمالك تعلن الاعتزال بعد إقصاء الأهلي والتتويج ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت ياسمين نوح آدم، قائدة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، اعتزالها، عقب الفوز على الأهلي أمس السبت، والتتويج ببطولة أفريقيا للأندية.

ويأتي اعتزال ياسمين نوح أدم، بعد رحلة دامت لأكثر من 28 عاماً داخل القلعة البيضاء.

ووجهت ياسمين نوح، الشكر للاعبات الفريق، والجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي، على ما بذلوه من مجهود للتتويج باللقب، وأهدت، الفوز بالبطولة الأفريقية، لجماهير القلعة البيضاء، التي دعمت وساندت الفريق خلال الفترة الماضية.

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.

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