"بعد الفسخ التعسفي".. إيهاب جلال يصدم اتحاد الكرة بهذا الطلب على غرار فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، تقدم إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على مستحقاته المتأخرة، منذ كان مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وكان إيهاب جلال تولى تدريب المنتخب الوطني لفترة قصيرة، وتم فسخ العقد معه بسبب النتائج السيئة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن إيهاب جلال قدم طلبا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه مستحقاته المتأخرة بالشرط الجزائي بعد الفسخ التعسفي معه.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني ينتظر الرد من جانب اتحاد الكرة، من أجل تحديد موعد حصوله على مستحقاته المتأخرة.

جدير بالذكر، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، قدم إنذارا هو الآخر خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة، والشرط الجزائي، بعد فسخ عقده مع الفراعنة.

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